Belediye anons yapmıştı | Kopmuş ayak için DNA başvurusu

DNA VERMEK İÇİN BAŞVURDU



Ayağın kime ait olduğunu belirlenmesine yönelik yürütülen soruşturmada; duyuru sonrası ilçede kayıp ferdini arayan 1 ailenin DNA örneği vermek için jandarmaya müracaatta bulunduğu belirtildi.



Bu arada ekiplerin ön otopsi incelemelerinde kesik izine rastlamadıkları ayağın, son günlerde etkili yağışlarla yumuşayan mezarlıktan hayvanlarca çıkarılmış olabileceği de değerlendiriyor.



Soruşturma sürüyor.

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