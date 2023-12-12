Belediye başkan adayları ne zaman belli olacak?

Siyasi partilerin belediye başkan adaylarının ne zaman belli olacağı, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesinde vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti teşkilatları ve yönetimi bu kapsamda çalışmalarına devam ediyor. İşte belediye başkan adaylarının ilan edilmesi hakkında son gelişmeler...



BELEDİYE BAŞKANI ADAYLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



AK Parti belediye başkanı adaylarını aralık ayının ortasından ocak ayının sonuna kadar peyderpey açıklayacak.



Bu arada parti yetkililerinden alınan bilgiye göre, partinin bazı ilçe belediye başkanları dışında büyükşehir ve illerde 3 dönem kuralına takılan belediye başkanı bulunmuyor.



Belediye başkan aday adaylığı başvurularını 9-22 Kasım tarihleri arasında alan AK Parti, 26 Kasım'da da temayül yoklamasını yapmıştı.



CHP ve İYİ Parti'nin de benzer tarihlerde aday listelerini açıklaması bekleniyor.

