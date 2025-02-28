Belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı

Rize'nin Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı

'de 'li Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu silahlı saldırıya uğradı.

İlçe merkezindeki belediyeye ait sosyal tesislerde bulunan Kuyumcu, yanına gelen bir kişinin silahla ateş açması sonucu yaralandı.

Mustafa Kuyumcu, Ardeşen Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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