Belediye başkan yardımcısına silahlı saldırıya tutuklama

İlçe merkezinde dün belediyeye ait sosyal tesislerde Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu ve CHP Ardeşen İlçe Kadın Kolları Başkanı Müjgan Seferinoğlu'na silahla ateş açarak yaraladıktan sonra kaçan ve polis ekiplerince gözaltına alınan A.E.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.



Öte yandan, Kuyumcu'nun tedavisinin Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürdüğü, Seferinoğlu'nun Kaçkar Devlet Hastanesi'nden taburcu edildiği öğrenildi.

