Belediye Başkanı Hilmi Şen'i öldüren yeğeninin ifadesi ortaya çıktı: Seçimi kazandıktan sonra işe almadı
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde Belediye Başkanı Hilmi Şen ve makam şoförünü öldüren Erdem Şen'in ifadesi ortaya çıktı. Hilmi Şen'in yeğeni olan Erdem Şen, "'Bana seçimden sonra seni işe alacağım' dedi. Seçimi kazandıktan sonra işe almadı" diye konuştu. Öte yandan Erdem Şen'in, saldırıyı gerçekleştirmeden 4 gün önce sosyal medya hesabı üzerinden "Bu saatten sonra her şey meydanda. İnceldiği yerden kopsun" paylaşımı yaptığı görüldü.
Olay, sabah saatlerinde Balışeyh ilçesinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen, makamından ayrıldıktan sonra sahada yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzere makam aracıyla TOKİ bölgesine gitti. Bu sırada Başkan Şen'in amcasının oğlu olduğu öğrenilen Erdem Şen, bir araçla gelerek makam aracına tabancayla ateş açtı. Olay sırasında araçtan inen Başkan Şen ve şoförü Mikayil Çelikkol (40), Ömer Şengül (42), Koray Kaya (45) kurşunların hedefi oldu.
BELEDİYE BAŞKANI VE ŞOFÖRÜ ÖLDÜ
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedaviye alınan Başkan Şen ve şoförü Çelikkol, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların tedavisi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sürerken, şüpheli Erdem Şen ise belediye binası önünde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
'"SEÇİMİ KAZANDIKTAN SONRA İŞE ALMADI"
Akrabası Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen (50) ve şoförü Mikail Çelikkol'u (40) tabancayla vurarak öldüren Erdem Şen'in ifadesi ortaya çıktı. Erdem Şen, ifadesinde, "Akrabam olan Hilmi Şen, bana seçimden önce 'Seçim çalışmasını beraber yürütelim, seçimi kazandıktan sonra seni işe alacağım’ dedi. Seçimi kazandıktan sonra işe almadı. Daha önceden de başkan ile işe almadığı için tartışmalar yaşadık. Daha sonra ben başka bir işe girmiştim, oradan da ayrıldım. O sinir ve öfke ile silahı çekip başkanı, şoförünü ve yanındakileri vurdum" dedi.
"İNCELDİĞİ YERDEN KOPSUN" PAYLAŞIMI
Öte yandan Erdem Şen'in, saldırıyı gerçekleştirmeden 4 gün önce sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. Erdem Şen, paylaşımlarında, "Konuşmasını bilmez, başımıza bela olur demişsin. Ben konuşmasını bilirim, sadece yalan söyleyemem, senin gibi; orada haklısın. Bu saatten sonra her şey meydanda. İnceldiği yerden kopsun. Gerçi sen kendi öz yeğeninin hakkını yedin yıllarca. Bizimkinin lafı bile olmaz. Sorarlarsa tek tek anlatırız" yazdığı görüldü.
Erdem Şen'in emniyetteki sorgusu sürerken, olayda yaralanan Koray Kaya (45) ve Ömer Şengül'ün (42) ise Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Hilmi Şen'in cenazesi, yarın öğle namazı sonrası Balışeyh Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazından sonra Balışeyh Mezarlığı'na toprağa verilecek.
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