Belediye başkanı ile korumasını öldürmüştü: İstenen ceza belli oldu

2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Yeniden Refah Partisi'nden Balışeyh Belediye Başkanı seçildikten sonra, 2024 yılı Temmuz ayında istifa edip bağımsız olarak görevini sürdüren Hilmi Şen, 4 Kasım 2024 tarihinde ilçe merkezinde makam aracıyla şantiye sahasına giderken kuzeni Erdem Şen'in silahlı saldırısına uğradı.

Belediye Başkanı Şen ile koruması Mikayil Çelikkol hayatını kaybetti, otomobilde bulunan Koray Kaya (45) ve Ömer Şengül (42) yaralandı. Olayın ardından yakalanan şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.



İDDİANAME HAZIRLANDI



Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin iddianameyi tamamlayarak Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundu. İddianamede, Hilmi Şen'in 31 Mart 2024 yerel seçimleri için Yeniden Refah Partisi'nden adaylığını açıklamasının ardından, başka bir partinin İlçe Başkanlığı'nı yapan sanığa kendisini desteklemesi karşılığında belediyede iş verme vaadinde bulunduğu kaydedildi.



İŞE ALMADIĞI İÇİN HUSUMET BAŞLAMIŞ



Durumun tanık ifadeleri ve olayda yaralanan 2 kişinin beyanlarıyla sabit olduğu bildirilen iddianamede, "Hilmi Şen'in belediye başkanı seçilmesinin ardından sanığı belediyede işe almaması nedeniyle taraflar arasında anlaşmazlık meydana geldiği, sanığın sürekli arayarak ve belediyeye gelerek kendisini işe alması konusunda maktulü rahatsız etmeye başladığı, en son 30 Ekim 2024'te sanığın eşi A.Ş.'nin Başkan Şen'i arayarak eşinin işe alım süreciyle ilgili konuştukları ve olumlu yanıt alamamaları üzerine aralarındaki anlaşmazlığın husumete dönüştüğü anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.



Sanığın, daha sonra sosyal medya hesabı üzerinden Belediye Başkanı Hilmi Şen ile ilgili paylaşımlar yapmaya başladığı ve telefonuna mesajlar gönderdiği belirtildi. İddianamede, sanık Erdem Çelebi Şen hakkında, 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.