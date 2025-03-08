Belediye başkanı tek başına köprü açtı

Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Civa, ilçede yapımı yarım kalan köprünün inşasını tamamladı. Yeni Mahalle güzergahından gelen yolu köylere bağlayan köprüyü ulaşıma açmak için açılış töreni düzenleyen Civa, törene yalnızca kendisi katıldı. Eline aldığı makasla tek başına köprünün kurdelesini kesti.



"Sevgili hemşehrilerim, göreve geldiğimiz günden itibaren ilçemizin ne kadar sorunu varsa, tamamlanmayan işi varsa yapacağız diye söz vermiştik. Ve ilçemiz Yeni Mahalle'den gelip köylerimize giden köprümüzün yarısı vardı, yarısı yoktu. Köprümüzü tamamladık. Açılışını yapıyoruz." diye konuştu.



Belediye Başkanı Serkan Civa köprüyü neden tek başına açtığını ise şöyle açıkladı: "Geçenlerde ilçemizde park açılışı yaptık. Biraz kalabalık oldu. Bundan rahatsız olan kesim oldu. Paylaşım yaptılar. Bunu da tek başıma açayım. Sade olsun. İnşallah memleketimiz için hayırlı olsun."