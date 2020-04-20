Belediye başkanı ve eşine silahlı saldırı

Burdur'da CHP'li Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi, evlerinde uğradıkları silahlı saldırıda yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, asli failin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı - DHA 20.04.2020 - 09:04 | Son Güncelleme : 20.04.2020 - 10:09

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Burdur'un Yeşilova ilçesi Koyunlar Çeşme Mahallesi'nde ikamet eden Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısında yaralandı.

VALİLİK: 2 KİŞİ GÖZALTINDA

Valilik'ten yapılan açıklamada, 112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan belediye başkanı ve eşinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı, güvenlik güçleri asli failin yakalanması için kapsamlı çalışma başlattı.

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