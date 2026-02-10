Belediye başkanına kıyafeti üzerinden hakaret eden kişi İYİ Parti'den ihraç edildi
Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş
İYİ Parti, Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i kıyafeti üzerinden hedef alan Mehmet Korkmaz'ı ihraç etti.
Eskişehir'de AK Partili Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e yönelik hakarete tepkiler sürüyor.
İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’i kıyafeti üzerinden hedef alan Mehmet Korkmaz'ın partiden ihraç edildiğini açıkladı.
İYİ PARTİ LİDERİ DERVİŞOĞLU, GÜNEŞ’İ ZİYARET EDECEK
İYİ Parti çatısı altında; cinsiyet, kimlik veya mensubiyetler üzerinden aşağılama, tahkir ve küçük düşürücü söz söyleyen hiç kimsenin barınamayacağını vurgulayan Kavuncu, “Anında gereği yapılır ve yapılmıştır.” dedi.
Kavuncu, söz konusu şahısla ilgili gerekli işlemlerin yapılması için talimat veren Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş’i aradığını ve üzüntülerini ifade ettiğini söyledi.
İYİ Parti Sözcüsü, Genel Başkan Dervişoğlu’nun perşembe günü Başkan Güneş’i ziyaret edeceğini ekledi.
NE OLMUŞTU?
Zeynep Güneş, giyim tarzı nedeniyle sosyal medyadan hakarete maruz kalmış söz konusu kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
1976 doğumlu lisans mezunu Zeynep Güneş, Mihalgazi Belediye Başkanlığı görevini üç dönemdir sürdürüyor.
Sosyal medya hesabından Mehmet Emin Korkmaz isimli bir kişinin yaptığı paylaşımda, "Eskişehir/Mihalgazi Belediye Başkanı'na bakın! Bu siyasal İslamcı şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek midir, yoksa ahırında inek sağmak mıdır? Mekanı şaşırmış olacak gariban, AKP'ye de böylesi yakışır. Ne günlere kaldık? Hakikaten katır mühürdar oldu arkadaş! Kargalara kalan dünya, belediye kimlere kalmış? Vallahi benim annem bundan İYİ yönetir. En azından kılığı kılık, tahsili var." ifadeleri yer almış, paylaşımın aşağılayıcı üslubu kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.