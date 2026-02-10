Belediye başkanına kıyafeti üzerinden hakaret eden kişi İYİ Parti'den ihraç edildi. Zeynep Güneş: "Başörtülü olmak ayıp mıdır?"

Eskişehir'de AK Partili Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e yönelik hakarete tepkiler sürüyor.

İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’i kıyafeti üzerinden hedef alan Mehmet Korkmaz'ın partiden ihraç edildiğini, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun da Güneş'i ziyaret edeceğini açıkladı.



Kavuncu, konuya çok hızlı tepki gösterdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu edepsizliği yapan kişiyi tartışmasız ve tereddütsüz derhal ihraç istemiyle disipline sevk ettik ve partiden de kendisi ihraç edilmiş, atılmış oldu. Parti kurucusu olduğu iddia edildi bu kişinin ki bu yanlış bir bilgidir, kendisi partimizin kurucusu vesairesi değildir. İYİ Parti çatısı altında cinsiyet, kimlik veya mensubiyetler üzerinden aşağılama, tahkir ve küçük düşürücü söz söyleyen, bu tür tavırlarda bulunan hiç kimse barınamaz, anında gereği yapılır ve yapılmıştır."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ZEYNEP GÜNEŞ'İ GRUP TOPLANTISINA DAVET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, giyim tarzı nedeniyle sosyal medyadan hakarete maruz kalan Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneş'i çarşamba günü yapılacak AK Parti Grup toplantısına davet etmişti.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan da yeni bir açıklama geldi.

Zeynep Güneş'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmedeki sivil anayasa talebini hatırlatan Bakan Tunç "Elbette bu anayasa başörtüsüne anayasal teminat getiren düzenlemeleri de içermelidir." dedi.

AK PARTİ KADIN KOLLARI BAŞKANI ERCAN: BU SALDIRI KARŞISINDA SESSİZ KALMAYACAĞIZ

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ise "Yol ve dava arkadaşımız Zeynep Güneş'in yanındayız. Bu saldırı karşısında sessiz kalmayacağız. Nefret dilini meşrulaştırmak motifiyle hareket edenlere karşı mücadeleyi yalnızca siyasette değil, hukuk zemininde de kararlılıkla sürdüreceğiz." diye konuştu.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YALÇIN, GÜNEŞ'İ KABUL ETTİ

Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, parti genel merkezindeki makamında, Eskişehir'in Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş ve beraberindekileri ağırladı.

Hasan Basri Yalçın, burada, Belediye Başkanı Güneş'e yönelik hakaret içeren sözlü saldırılara ilişkin toplumsal ve çok anlamlı bir tepki oluştuğunu söyledi.

Hala başörtüye yönelik zihniyetin, rahatsız edici tutumun, bu toplumun temel değerlerine yönelik nefret dilinin sona ermediğine işaret eden Yalçın, "Hani şey derlerdi. 'Biz aslında başörtüsüne karşı değiliz, türbana karşıyız. Annelerimiz, anneannelerimiz gibi taksanız sorun olmaz'. Şalvarıyla, örtmesiyle bir Anadolu kadınını hazmedemeyecek kadar maalesef kin ve nefret dolu insanlar. Meselenin zaten hukuki süreci de başladı. İnşallah bizim bunlarla, bu zihniyetle de mücadelemiz devam edecek. Zeynep Başkan ve arkadaşları, tam da temsil etmesi gereken şeyi temsil ederek hepimizin gururu oldular." diye konuştu.

Yalçın, Zeynep Güneş ve arkadaşlarını, grup toplantısında, partide ve teşkilat toplantılarında beyaz örtmelerle görmekten memnuniyet duyduklarını vurguladı.

Bu tür insanların kendinden ve değerlerinden nefret eden bir zihniyete sahip olduğunun altını çizen Yalçın, "Başarıyı, belediye başkanlığını şalvarla, örtmeyle kısıtlayabileceklerini zanneden bir zihniyet. Senelerdir bu zihniyetle mücadele ediyoruz. Zeynep Başkan'a da sizlere de o başarılı mücadele için biz çok teşekkür ediyoruz." sözlerini sarf etti.

Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu konuda çok hassas olduğunu ve konuyla yakından ilgilendiğini aktardı.



ZEYNEP GÜNEŞ: ÇİFTÇİ OLMAK AYIP MIDIR? BAŞÖRTÜLÜ OLMAK AYIP MIDIR?

Belediye Başkanı Zeynep Güneş ise daha önceki yıllarda da grup toplantısına katıldığını, o dönemlerde de bu kıyafetleri giydiğini, kimseden bir tepki almadığını hatırlattı.

"Belediye başkanı olunca ne oluyor?" ifadesini kullanan Güneş, "Ben bu ülkede yaşıyorum, ben de bu ülkenin insanıyım. Ben bu ülkeye kötülük etmedim, ülkemi, vatanımı seviyorum. Birilerinin beni etiketlemesini istemiyorum. Çiftçi olmak ayıp mıdır? Başörtülü olmak ayıp mıdır?" sorusunu yöneltti.

Bu konuda mücadeleyi sürdüreceklerinin altını çizen Güneş, "Kendi anneannesinin, kendi örfünü beğenmiyor. Neyi beğendireceğiz?" dedi.