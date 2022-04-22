Belediye başkanına yumurtalı saldırıya 4 gözaltı

Adana'da Seyhan Belediyesi’nin dün Dağlıoğlu Mahallesi’nde düzenlediği toplu iftar programına katılan grup, Başkan Akay’a yaklaşarak yumurta fırlattı.

Şüpheliler, başkanın korumaları ve iftara katılan mahalleli tarafından durduruldu. Saldırı sonrası üzerini değiştiren Başkan Akay, geri dönerek iftar yemeğine devam etti.



Olayın ardından Gasp Büro Amirliği ekipleri, Akay’a saldıranların yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin Yasin Ç., Ferhat D., Mehmet A. ve Fırat K. olduğunu belirledi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Evlerine yapılan baskınlarda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürüldü.



Şüpheliler, Akay’ın, 300 ramazan kolisi vermeyi vadettiğini ancak 130 koli vermesi üzerine saldırıyı gerçekleştirdiklerini öne sürdü. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından ‘kasten yaralama’ ve ‘tehdit’ suçlarından adliyeye sevk edildi.

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