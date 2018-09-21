Niğde'nin Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül'ü tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa, 15 yıl hapis cezası verildi.
1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Serkan Teltik ile taraf avukatları ve yakınları katıldı. Duruşmada, soruşturma savıcısı mütalaasını tekrarladı.
Sanığın avukatı, Serkan Teltik'in cinayeti kasten işlemediğini, bir anlık cinnet getirmesiyle olayı gerçekleştirdiğini iddia ederek, haksız tahrik indiriminden faydalanmak istediklerini söyledi.
Son sözü sorulan Serkan Teltik, çok pişman olduğunu belirtti.
Cinayeti kasten işlediği gerekçesiyle sanığı müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimi uyguladığı Teltik'e 15 yıl hapis cezası verilmesine ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül, belediye binasının girişinde 8 Mayıs'ta ruhsatsız tabancayla vurularak yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Polisi arayarak tabancasıyla teslim olan Serkan Teltik tutuklanmış, hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla iddianame hazırlanmıştı.
Belediye başkanını öldüren sanığa 15 yıl hapis cezası
Anadolu AjansıTürkiye
Niğde'nin Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül'ü tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Niğde'nin Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül'ü tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa, 15 yıl hapis cezası verildi.