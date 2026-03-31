Belediye başkanını tacizle suçlayan çocuk kazada öldü: Organları beş hastaya umut oldu

Giresun'un Görele ilçesinde otomobilin çarpması sonucu beyin ölümü gerçekleşen 17 yaşındaki T.T.'nin bağışlanan organları beş hastaya umut oldu.

Tedavi gördüğü Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün beyin ölümü gerçekleşen kız çocuğunun ailesi, hastanenin organ ve doku nakil birimince yapılan görüşme sonucu organ bağışını kabul etti.

Ekipler tarafından alınan organlar Ankara, İstanbul, Samsun ve Erzurum'a gönderildi. Organları bağışlanan T.T.'nin beş hasta için umut olduğu belirtildi.

T.T.'nin naaşının yarın Görele ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.

TACİZ DAVASI SÜRERKEN KAZA GEÇİRDİ

Trabzon yönüne giden A.H. (23) idaresindeki 28 RE 752 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu Görele Köprüsü mevkisinde T.T.'ye çarpmış, ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Kaçan sürücü A.H. ise polis ekiplerince yakalanmış, adliyedeki savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.

Çocuğun, Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede'nin tutuksuz yargılandığı çocuğa karşı cinsel taciz davasında şikayetçi mağdur taraf olduğu belirlenmişti.