Belediye başkanını ve korumasını öldüren sanık: Sadece ayaklarına ateş ettim

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme", "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından dava açılan tutuklu sanık E.Ç.Ş. (37), taraf avukatları, maktul Belediye Başkanı Şen ve Mikayil Çelikkol'un yakınları ile diğer mağdur ve müştekiler katıldı.



Sanık E.Ç.Ş, savunmasında 31 Mart 2024 yerel seçim çalışmalarında desteklediği akrabası Şen'in kendisini işe alma sözü verdiğini iddia etti.



Seçimin ardından Şen'in kendisini işe almadığını belirten sanık, "Seçim sürecinde yaptığım masraflar için bana para gönderdi. Düzenli şekilde kendisinden para almadım. Sonra telefonlarıma da cevap vermedi. 11 ay boş gezdim ve aramızda husumet oluştu." ifadelerini kullandı.



Olay günü TOKİ Camisi yanında bulunan Şen'in yanına konuşmak için gittiğini savunan sanık, şunları kaydetti:



"Yanlarına gitmeden önce kalabalık oldukları için evden silahımı da aldım. Minibüsümü Şen'in makam aracının önüne kırdım. Araçtan inip yanlarına doğru hareket ettiğimde Şen, elini beline götürdü. O silahını çıkarmadan ben ayaklarına doğru ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum. O da bana ateş etti. Başkan yere düşünce düşen tabancasını aldım ama kendisine ateş etmedim. Mikayil üzerime gelince ona da ateş ettim. O sırada arkadan belediyeye ait bir araç hızla geliyordu, rastgele ateş ettim. Koray'ı ben yaralamadım, seken mermi isabet etti ise bilmiyorum. Son olarak aracıma binerek annemin evine gidip durumu anlattım, emniyete giderken de polisler gözaltına aldı."