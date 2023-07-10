Belediye başkanının makam odasında silahlı saldırı

Sapanca Teleferik Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Özgümüş, tehdit edildiği ve mahkemelik olduğu kişi tarafından Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen'in makam odasında silahla vuruldu. Bacağından yaralanan Özgümüş hastaneye kaldırıldı.

Belediye başkanının makam odasında silahlı saldırı

'da bir kişi, Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen'in makam odasında silahlı saldırıya uğradı.

Sapanca Teleferik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Özgümüş, Sapanca Belediye Başkanı Özen’in yanına gitti.

Makam odasında toplantı halinde oldukları esnada Burhan Özgümüş, silahlı saldırıya uğradı.

Özgümüş'ün, daha önceden teleferik konusuyla alakalı kendisinden haraç istediği ve mahkemelik oldukları öğrenilen E.Ö. tarafından vurulduğu iddia edildi.

Belediye başkanının makam odasında silahlı saldırı - 1 Sapanca Teleferik Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Özgümüş

Makam odasında bacağından vurulan Burhan Özgümüş yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Belediye başkanının makam odasında silahlı saldırı - 2

Durumun haber verilmesi üzerine Sapanca Belediye Başkanlığı makam odasına sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan Burhan Özgümüş hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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