Belediye başkanının makam odasında silahlı saldırı

Sakarya'da bir kişi, Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen'in makam odasında silahlı saldırıya uğradı.

Sapanca Teleferik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Özgümüş, Sapanca Belediye Başkanı Özen’in yanına gitti.



Makam odasında toplantı halinde oldukları esnada Burhan Özgümüş, silahlı saldırıya uğradı.

Özgümüş'ün, daha önceden teleferik konusuyla alakalı kendisinden haraç istediği ve mahkemelik oldukları öğrenilen E.Ö. tarafından vurulduğu iddia edildi.