Belediye başkanının oğlu evde silahla vurulmuş halde bulundu

E.U.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı, ameliyatının devam ettiği belirtildi. Toplantı için İstanbul’da bulunan Başkan Uysal'ın ise haberi alınca ilk uçakla Antalya’ya yola çıktığı belirtildi.



E.U.'nun bir süredir psikolojik sıkıntılar yaşadığı öğrenildi.



Antalya Emniyet Müdürlüğü, 17 yaşındaki çocuğun saldırıya uğramadığını, kendi yaşamına son verme girişiminde bulunduğunu açıkladı.



ÜMİT UYSAL: 72 SAAT ÇOK ÖNEMLİ



Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, oğlu E.U.'nun sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.



Başkan Uysal'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:



"Oğlum Efe ile ilgili iyi dileklerini ileten, dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Başarılı bir ameliyat geçirdi, önümüzdeki 72 saat çok önemli. Şu an bir baba olarak duygularımı ifade etmem mümkün değil. Kamuoyunun anlayış göstereceğine inanıyor, kalbi bizimle olan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum."