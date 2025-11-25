Belediye başkanının yeğeni evde ölü bulundu
25.11.2025 10:40
İHA
Ankara'da Gökhan Koç isimli genç, evinde ölü bulundu. Başından vurulmuş halde bulunan Koç'un Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'un yeğeni olduğu öğrenildi.
Ankara'da Gökhan Koç isimli genç, başından vurulmuş halde bulundu.
Olay Haymana ilçesine bağlı Evci Mahallesi'nde yaşandı.
20 yaşındaki Gökhan Koç, evinde başından vurulmuş halde bulundu.
İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BELİRLENDİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede gencin yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Olay yerinde güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, inceleme yaptı.
Gökhan Koç'un cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Koç'un, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'un yeğeni olduğu öğrenildi.