Belediye başkanları anlattı: "Avcılar'da bina yıkıldı ihbarı asılsız çıktı"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün: "40 yıldan beri belediyenin içinde olduğum için, daha önce büyük depremin yine belediye binasının önünde yakalanmıştım. Yine aynı yerde yakalandım. Başkanlığa çıktık, hafta sonunu değerlendirmek için. O an deprem başladı. Çalkalama şeklinde, belediye binasında masa sağa sola gidip geliyor. Yani ileri geri yatan deprem değil, burgu gibi çeviren bir deprem gördük. Benim burada söyleyeceğim şudur. Bölgemiz hassas bir yer. En son 4,9'luk bir deprem oldu, bereket versin 16 km derinlikte oldu. 12.49'da yakalandığımız ve çok sert sallayan ve hissettiğimiz deprem; eğer 23 km derinlikte değil de 5 - 10 - 15 km derinlikte olsaydı kötü şeyler anlatmak zorunda kalacaktık. Zor bir gün yaşıyoruz. Şu anda Kumburgaz bölgesinde çatlamalar geldiği bilgisini alıyoruz. Vatandaş arıyor, çatlama var, kolonlarım çatladı diye. Ekiplerimizi oraya yönlendiriyoruz."

Fatih'te ise metruk bir binanın yıkıldığı öğrenildi. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Ardından saat 12.49'da yine merkez üssü Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi:

"Şu ana kadar tüm ekipleri sahaya gönderdik, bir yerden henüz bir ihbar gelmedi. Ancak bir trafik sıkışıklığı oluştu. Herkes araçlarına bindi. Ama bir yıkım yaralanma yok. Ben de sahadayım, kriz merkezine geçiyorum. Oradan da daha geniş bilgileri almaya çalışacağız. Her taraftan, her mahalleden bilgi alıyoruz."

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu:

"Çok şiddetli bir şekilde hissettik depremi. 35 mahallemizin 30'una ulaştık. 30 mahallemizde sorun yok, yıkılan binamız, can kaybımız yok. Yıkılan ya da ağır hasar alan binamız şu aşamada yok. Vatandaşlarımıza hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyarılarımızı yapıyoruz. Hiçbir mahallemizde yıkılan binamız yok."



Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız:

"Bize ulaşan herhangi bir sıkıntı yok. Bütün ekiplerimiz sahada. Bölge ekiplerimiz mahallelerine geçtiler. Şu anda herhangi bir sıkıntımız yok sahada çok şükür. Ama takip ediyoruz. Ben de Bağcılar'da kriz merkezindeyim."

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu:



"Şu anda sokaktayım, sokakları dolaşıyorum. Vatandaşlarımız sokaktalar, şu anda Esenler'de ekiplere intikal eden hiçbir olumsuz durum yok çok şükür. Biz şu an sokakları takip ediyoruz, motorize ekiplerimizle tarıyoruz. Teker tekrar kontrol ediyoruz. Biz kentsel dönüşümle ilgili çok emek vermiş bir belediyeyiz. Bu emeğin karşılığını görüyoruz çok şükür."

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan:

"Ayvansaray'da metruk bir binada çöküntü var. Can kaybı yok. Şu anda bize önemli bir hadise ulaşmadı. Sadece bir noktada bir vatandaşımız ikinci kattan deprem korkusuyla atlamış onun yaralanması var. Ben teknik birisiyim 6,2'lik deprem orta şiddette bir deprem buna şükretmek durumundayız. İnşallah böylece atlatmış oluruz."



Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara:

"Şu anda bize yansıyan bir olumsuzluk yok. Sadece Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bir bina yıkıldığına dair söylenti vardı. İhbarın asılsız olduğu görüldü. Şu anda herhangi bir yıkım söz konusu değil. Tüm ekiplerimiz teyakkuz halinde."