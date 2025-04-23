Belediye başkanları anlattı: "Burgu gibi çeviren depremdi, hasar yok, trafik sıkışıklığı var"

İstanbul'da art arda depremler meydana geldi.



İlk deprem, Silivri açıklarında saat 12.13'te 3,9 büyüklüğünde oldu.



Ardından saat 12.49'da yine merkez üssü Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.



Bu depremlerin ardından 4,9 ve 4,2 büyüklüğünde artçı depremler oldu.



4,9 büyüklüğündeki sarsıntı Büyükçekmece ilçesi açıklarındaydı. Fatih'te ise metruk bir binanın yıkıldığı öğrenildi. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Depremlerin ardından NTV yayına katılan belediye başkanları son duruma ilişkin açıklamalar yaptı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün:



"40 yıldan beri belediyenin içinde olduğum için, daha önce büyük depremin yine belediye binasının önünde yakalanmıştım. Yine aynı yerde yakalandım. Başkanlığa çıktık, hafta sonunu değerlendirmek için. O an deprem başladı. Çalkalama şeklinde, belediye binasında masa sağa sola gidip geliyor.

"BURGU GİBİ ÇEVİREN BİR DEPREM"

Yani ileri geri yatan deprem değil, burgu gibi çeviren bir deprem gördük. Benim burada söyleyeceğim şudur. Bölgemiz hassas bir yer. En son 4,9'luk bir deprem oldu, bereket versin 16 km derinlikte oldu. 12.49'da yakalandığımız ve çok sert sallayan ve hissettiğimiz deprem; eğer 23 km derinlikte değil de 5 - 10 - 15 km derinlikte olsaydı kötü şeyler anlatmak zorunda kalacaktık. Çok şükür derinlik çok iyi. Bundan sonrasını bilim adamları açıklayacaktır. İnşallah büyük depremin öncüsü olur, herkes dışarda olur. Zor bir gün yaşıyoruz. Şu anda Kumburgaz bölgesinde çatlamalar geldiği bilgisini alıyoruz. Vatandaş arıyor, çatlama var, kolonlarım çatladı diye. Ekiplerimizi oraya yönlendiriyoruz."