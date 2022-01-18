Belediye binası 10 dolara satıldı!

Lüleburgaz Belediyesi, binasının metaversede 10 dolara satılmasıyla ilgili paylaştığı tweet çok sayıda beğeni aldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 18.01.2022 - 10:00 | Son Güncelleme : 18.01.2022 - 10:16

Belediye binası 10 dolara satıldı!

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Metaverse dünyasına ilk hangi şehir adım atacak?

Metaverse dünyasına ilk hangi şehir adım atacak?

Lüleburgaz Belediye binası, teknolojinin geleceği olarak görülen metaversede 10 dolara satıldı.

Belediye binasının, gerçek evreni ve pek çok sanal alt evreni kapsayan, çok boyutlu kurgusal bir dijital evren olan metaverse üzerinden bir kişi tarafından 10 dolara satın alınması, dikkati çekti.

Lüleburgaz Belediyesi Twitter hesabından, "Trakya'nın en şirin belediyesini 10 dolara satmışlar" paylaşımında bulundu.

Paylaşım, birçok kişi tarafından beğenildi.

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