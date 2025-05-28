Belediye binasında tartıştığı amcasını bacağından vurdu

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde belediye binasında bir kişi tartıştığı amcasını silahla vurdu.

Belediye binasında tartıştığı amcasını bacağından vurdu

Diyarbakır'ın Bismil Belediyesi hizmet binasında S.B. ile karşılaştığı amcası T.B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Büyüyen tartışmada S.B, yanında getirdiği tabancayla amcası T.B’ye ateş ederek bacağından yaraladı.

İhbarla olay yerine sağlık ve ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesinin ardından Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınan T.B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. 

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