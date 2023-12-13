Belediye binasından çelik kasa çalan şüpheli tutuklandı

Nevşehir’in Göre Belde Belediyesi’ne ait hizmet binasında, içinde 17 bin lira olan çelik kasa çalındı. Kasayı çaldığı belirlenen H.C., jandarma ekipleri tarafından yakalandı. H.C., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Belediye binasından çelik kasa çalan şüpheli tutuklandı

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’de belde belediyesi binasından çelik kasa çalan şüpheli tutuklandı.

Olay, önceki gün merkeze bağlı Göre beldesinde meydana geldi. Belediyenin hizmet binasında çalışanlar, sabah işe geldiklerinde çay ocağının camlarının kırık olduğunu gördü.

Binada araştırma yapan çalışanlar, güvenlik kamerasının kayıt kutuları ile içinde 17 bin lira bulunan çelik kasanın olmadığını gördü.

Belediye binasından çelik kasa çalan şüpheli tutuklandı - 1

İhbar üzerine gelen, hizmet binasında inceleme yapan ekipler, cam kırıklarının bulunduğu yerde, kan izleri olduğunu belirleyerek örnekler aldı.

İl Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), hırsızlığı H.C.’nin yaptığını belirlendi. Şüpheli, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelinin evinde yapılan aramalarda, belediye binasından çaldığı çelik kasa ve 2 güvenlik kamerası kayıt cihazı ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.C., İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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