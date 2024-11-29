Belediye borcu için kesintiye tepki

Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri ve bunlara bağlı kuruluşların borçlarına karşılık genel bütçe gelirlerinden ayrılacak paylardan kesinti yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.



Belediyelere ait şirketlerin SGK ve vergi borçları da idare payından kesilebilecek.



CHP ise düzenlemeye tepki gösterdi.



CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, düzenlenen basın toplantısında "Bugüne kadar aklınız neredeydi? Konya, Yozgat, Denizli belediyelerine bu kararları uyguladınız mı? Sorun CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde birinci parti olması mı? Açıkça şunu söylüyor belediyeler halka hizmet vermeyecek." diyerek tepki gösterdi.



CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da Cumhurbaşkanlığı kararının belediyeleri yönelik siyasi bir müdahale olduğunu söyledi. Günaydın, "Belediyeleri çalışamaz hale getirmek istiyorlar" dedi.

DANIŞTAY'DA DAVA



Günaydın, kesinti yapılması halinde Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptali için Danıştay'da dava açacaklarını açıkladı.

KAPSAM DIŞINDA BIRAKILMIŞTI



Düzenleme belediyelerin yarısından fazlasına sahip olduğu tüzel kişiliklerin borçlarının belediyelere aktarılan paydan kesilmesini sağlıyor. Daha önceki uygulamada belediye şirketleri borçları kapsam dışında bırakılmıştı.