Belediye çalışanı cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde haber editörü kadrosunda görev yaparken başlatılan soruşturma kapsamında iş akdi feshedilen, sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.



Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında dün soruşturma başlatılan ve Cumhurbaşkanı’na hakaret ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçlarından gözaltı kararı verilen şüpheli S.A. yakalandı.



Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden dün yapılan açıklamada, bazı basın organları ile sosyal medyada Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer’in danışmanı sıfatıyla habere konu edilen kişinin ünvanının doğru olmadığı, belediyede haber editörü olarak görev aldığı belirtilmiş, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı ve çalışanın sözleşmesinin feshedildiği bildirilmişti.