Belediye çalışanına sahte diploma davası

Antalya’da bir belediye çalışanına sahte diploma ve dolandırıcılık suçlamasıyla dava açıldı.



Konyaaltı Belediyesi’ne bağlı Konyaaltı Temizlik İnşaat Organizasyon Ticaret ve Sanayi A.Ş’de çalışanların maaş ödeme işlemlerini yapan büro personeli Çiğdem B’nin, kendi hesabına her ay birden fazla maaş ödemesi yaptığı belirlendi.



Yapılan incelemede Çiğdem B’nin üniversite diplomasının da sahte olduğu tespit edildi.



Şikayet üzerine başlatılan savcılık soruşturması kapsamındaki bilirkişi raporunda Çiğdem B’nin, lisans diplomasından kaynaklanan maaş farkı, fazladan maaş ödemeleri ve diğer ödemeler olmak üzere toplam 567 bin TL’yi üzerine geçirdiği belirtildi.



Soruşturma sonunda iddianame hazırlanarak Çiğdem B. hakkında kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçlarından 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



İddianamede ifadesine yer verilen Çiğdem B., Konyaaltı Belediyesi’nde işe girdiği dönemde ortaokul mezunu olduğunu belirterek, “Evde yapılan aramada ele geçirilen ve belediyedeki dosyamda bulunan diplomayı ben sunmadım, diploma suretini avukatım soruşturma dosyasında görüp bana verdi. İş yerinde çeşitli birimlerin tüm puantaj, özlük ve diğer işleri kapsayan düzenleme sorumluluğu sözlü olarak bana verildi. Maaş ödemelerinde listeye ismim birden çok kez yazıldığı ve hesabıma para geldiği doğru, bu şekilde işlem yapmam yönünde Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda vekâleten şirket yetkilisi olan T.E. talimat verdi.” dedi.