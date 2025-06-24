Belediye çalışanını döven iki kişi tutuklandı

İzmir Balçova Belediyesi çalışanı Mustafa Ç. ile S.K.(17) ve T.B. (17) arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle taraflardan biri Mustafa Ç.'ye temizlik fırçasının sapıyla vururken, diğeri ise motosikletini düşürüp, üzerindeki malzemeleri tekmeledi.

KAVGAYI AYIRMAK İSTEYENLERE ENGEL OLDULAR

Kavgayı ayırmak isteyenlere de engel olan ikili, bir kadını itip yere düşürdü, başka kadını ise tekmeledi.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralanan Mustafa Ç., sağlıkçılar tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polisler ekipleri ise iki şüpheliyi gözaltına aldı.