Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı. Su birikintisinde buldular

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak Mahallesi'nde 5 Şubat'ta etkili olan sağanak nedeniyle yolda biriken suyun tahliyesi için bölgeye İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (İZSU) bağlı ekipler yönlendirildi.

Burada İZSU adına tahliye çalışması yapan şirketin çalışanlarından N.G. ile bir kargo firmasında görevli E.P. arasında, kargo aracının yoldan kaldırılması nedeniyle tartışma çıktı.

KULAĞINI ISIRIP KOPARDI

Kavgaya dönüşen olayda E.P., N.G.'nin kulağını ısırarak bir kısmını kopardı.

KOPAN PARÇA SU BİRİKİNTİSİNDE BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kopan parçayı su birikintisinde buldu.

Hastaneye kaldırılan N.G.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Polis ekiplerince gözaltına alınan E.P. işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.