Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı. Su birikintisinde buldular
08.02.2026 12:52
Son Güncelleme: 08.02.2026 14:32
İzmir'de tartıştığı kişinin kulağını ısırarak koparan şüpheli tutuklandı.
İzmir'in Konak ilçesinde bir kargo firması çalışanı, tartıştığı belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardığı iddiasıyla tutuklandı.
İzmir'in Konak ilçesi Alsancak Mahallesi'nde 5 Şubat'ta etkili olan sağanak nedeniyle yolda biriken suyun tahliyesi için bölgeye İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (İZSU) bağlı ekipler yönlendirildi.
Burada İZSU adına tahliye çalışması yapan şirketin çalışanlarından N.G. ile bir kargo firmasında görevli E.P. arasında, kargo aracının yoldan kaldırılması nedeniyle tartışma çıktı.
KULAĞINI ISIRIP KOPARDI
Kavgaya dönüşen olayda E.P., N.G.'nin kulağını ısırarak bir kısmını kopardı.
KOPAN PARÇA SU BİRİKİNTİSİNDE BULUNDU
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kopan parçayı su birikintisinde buldu.
Hastaneye kaldırılan N.G.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
SALDIRGAN TUTUKLANDI
Polis ekiplerince gözaltına alınan E.P. işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.