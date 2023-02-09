Belediye çalışanları deprem yardımlarını çaldı

Deprem için toplanan yardım malzemelerini çaldığı iddia edilen 4 kadın belediye çalışanı hakkında soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş'taki yıkıcı depremlerin ardından depremzedelere ulaştırılmak üzere Keşan Kaymakamlığı ve Keşan Belediyesi tarafından yardım kampanyası başlatıldı.

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Çağrıya cevap veren halk, ilk günden itibaren yardım etmek için adeta akın etti.

AÇIĞA ALINDILAR

Keşan Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda tasnif için görevlendirilen Keşan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden 4 kadın personel, iddiaya göre bazı yardım malzemelerini çalarak evlerine götürdü. Olayın ortaya çıkmasının ardından 4 kişi açığa alındı ve haklarında soruşturma başlatıldı.

Konu hakkında açıklama yapan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, soruşturmanın başladığını söyleyerek, "Soruşturma istikametinde iş akitleri feshedilecek. Yarına kadar savunmaları istendi. Pazartesi günü de disiplin kurulu toplanacak. Olay gerçek ise derhal işlerine son verilecek." dedi.

Ayrıca Helvacıoğlu, savcılığa suç duyurusunda da bulunacaklarını dile getirdi.