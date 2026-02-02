Etkinlikte led ekran devrildi. Başkan ve sunucu saniyelerle kurtuldu
02.02.2026 03:16
Son Güncelleme: 02.02.2026 03:20
Aydın Kuyucak'ta düzenlenen etkinlik sırasında fırtına sahnedeki led ekranı devirdi. Sahnede zeybek oynayan belediye başkanı Doğanca ile davetliler şans eseri yara almadan kurtuldu.
Birçok bölgesinde sel ve su baskınlarının hayatı felç ettiği Aydın’ın Kuyucak ilçesinde de de facianın eşiğinden dönüldü.
Kuyucak Belediyesi'nin semt pazarında düzenlediği etkinliğe vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Program sırasında sahneye davet edilen Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca da zeybek oynadı.
Başkan Doğanca yerine geçtiği sırada aniden bastıran fırtına nedeniyle sahne arkasındaki dev LED ekran büyük bir gürültüyle devrildi. Sahnenin o sırada boş olması muhtemel bir felaketi önledi, olayda şans eseri kimse zarar görmedi.