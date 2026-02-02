Etkinlikte led ekran devrildi. Başkan ve sunucu saniyelerle kurtuldu

Birçok bölgesinde sel ve su baskınlarının hayatı felç ettiği Aydın’ın Kuyucak ilçesinde de de facianın eşiğinden dönüldü.

Kuyucak Belediyesi'nin semt pazarında düzenlediği etkinliğe vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Program sırasında sahneye davet edilen Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca da zeybek oynadı.

Başkan Doğanca yerine geçtiği sırada aniden bastıran fırtına nedeniyle sahne arkasındaki dev LED ekran büyük bir gürültüyle devrildi. Sahnenin o sırada boş olması muhtemel bir felaketi önledi, olayda şans eseri kimse zarar görmedi.