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Belediye hoparlörlerinden Edip Akbayram'ın sevilen şarkıları dinlettirildi

Kırklareli'nde, belediyenin anons sisteminden hayatını kaybeden sanatçı Edip Akbayram'ın sevilen şarkıları çalındı.

Belediye hoparlörlerinden Edip Akbayram'ın sevilen şarkıları dinlettirildi
Edip Akbayram son yolculuğuna nasıl uğurlanmak istedi? Yıllar önceki röportajında ortaya çıktı

Edip Akbayram son yolculuğuna nasıl uğurlanmak istedi? Yıllar önceki röportajında ortaya çıktı

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Belediye Başkanı Derya Bulut'un talimatıyla belediyenin anons sisteminden sanatçı Edip Akbayram'ın "Gittin gideli", "Hasretinle yandı gönlüm" ve "Kuşlar" şarkıları dinletildi.

Bazı araç sürücüleri sanatçının şarkılarını duyup araçlarının camlarını araladı.

Vatandaşlardan Serkan Meşe, gençliğinin bu şarkılarla geçtiğini söyledi.

Sanatçının şarkılarını anons sisteminden duyduğunda duygulandığını anlatan Meşe, Belediye Başkanı Derya Bulut'a duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

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