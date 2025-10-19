Belediye işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 4 yaralı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı’na bağlı ekipleri taşıyan minibüs, Arapgir ilçe girişinde kaza yaptı.

Kazada, minibüste bulunan 4 personel yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

BAŞKAN ER ZİYARET ETTİ

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, kaza haberini aldıktan sonra hastaneye gelerek yaralı personeli acil serviste ziyaret etti.

Yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi alan Başkan Er, geçmiş olsun dileklerini iletti.