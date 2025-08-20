Belediye kaçak yapılara "dur" dedi

Antalya'nın Aksu ilçesinde kral yolu olarak bilinen köprü ile deniz arasındaki bölgedeki kaçak yapılar dikkat çekiyor.  Belediye ekipleri bugün kaçak yapılan konteyner yapılar kaldırıldı.

Antalya Valiliği, DSİ ve Aksu Kaymakamlığı'nın yazıları üzerine Aksu Belediyesi ekipleri, kaçak yapıların kaldırılması için sahiplerine ihtarname gönderdi.

Zabıta ve fen işleri ekipleri, 15 günlük sürenin dolmasının ardından sabah saatlerinde bölgeye girerek, çevik kuvvet polisinin desteğiyle yıkım çalışmalarına başladı.

Kepçelerle konteynerler, gölgelikler ve parsel çevrelemesinde kullanılan demirler kaldırıldı.

TATİLCİLERİN KONAKLAMA DURAĞI

Bu arada, demir yığınları üzerine kaçak kurulan konteynerlerde tatilciler konaklarken, elektrik ihtiyacının akü, jeneratör ve güneş enerjisiyle su ihtiyacının ise tankerlerle karşılandığı öğrenildi.

