Belediye kreşleri kapatılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılmasına ve yeni kreş açılmamasına karar verdi." iddiasını ilişkin açıklama yaptı.



A Haber yayınına katılan Tekin, "Bizim belediyelere gönderdiğimiz yazı, kreşlerle alakalı değildir. Kreşlerle alakalı olamaz zaten. 36 ay altında, bakım işlemi yapan kreşleri bizim sorumluluğumuz dışındadır. Bahsettikleri yazı anaokulu ve anasınıflarıyla alakalıdır." dedi.



Bakan Tekin'in açıklamalarından satır başları;



"Birincisi bizim belediyelere gönderdiğimiz yazı, kreşlerle alakalı değildir. Kreşlerle alakalı olamaz zaten. 36 ay altında, bakım işlemi yapan kreşleri bizim sorumluluğumuz dışındadır. Bahsettikleri yazı anaokulu ve anasınıflarıyla alakalıdır. Bu yazıyı biz yazdık, doğrudur.



CHP'nin AYM'ye yaptığı bir başvuruda, diyorlar ki belediyeler anaokulu açamazlar. Açmamalılar diyorlar. AYM'de CHP'nin başvurusu doğrultusunda ilgili kanunu iprtal ediyor. 2007 yılında. İptal edilen tarihten itiabren bakanlığımzı hiçbir belediyeye, anaokulu açma ruhsatı vermemiştir. Açılanlar varsa, bunlar zaten kanuna aykırı biçimde açılmıştır.



Okuduklarını anlamamışlar yahut okuduklarını anladılar, işlerine gelmedikleri için millete yalan söylemeyi doğru buldular.



Bizim yazımızda kreş açılması ya da kapatılmasıyla alakalı bir şey yok. Biz yazıda aym kararına atıfta bulunurak, diyoruz ki "belediyeler anaokulu ve anasınıfı açamaz". Bu yeni bir olay da değil."