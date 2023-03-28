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Belediye önünde kendini ateşe verdi

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde eşi ve çocuğuyla birlikte belediye binası önüne gelen bir kişi üzerine benzin döküp kendini ateşe verdi. Olayda eşi, çocuğu, olaya müdahale etmek isteyen polis memuru ve belediye personelleri yaralandı.

Belediye önünde kendini ateşe verdi

'nin Yahyalı ilçesinde belediye önünde hareketli dakikalar yaşandı.

Yahyalı Belediyesi önüne gelen ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi bir süre burada bağırmaya başladı. Eşi ve çocuğuyla beraber olan şahıs, elindeki benzin bidonunu dökünce vatandaşlar, polis ve belediye işçileri müdahale etmek istedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Dökülen benzinin alev almasıyla şahıs, eşi, çocuğu, olaya müdahale etmek isteyen polis memuru ve 2 belediye işçisi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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