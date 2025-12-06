Belediye önünde kendini ateşe veren kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş Afşin'de Nuh Mercimek, dün Afşin Belediyesi hizmet binası önünde üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi. Çevredekilerin müdahalesi ile ateş söndürülürken, ağır yaralanan Mercimek olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Mercimek, buradan Şanlıurfa'ya sevk edildi.



Vücudunda 3 ve 4. derecede yanıklar olduğu öğrenilen Mercimek doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Mercimek'in Afşin ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.