Belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde N.O. idaresindeki belediye otobüsü ile B.D. İdaresindeki otomobil çarpıştı.

Otomobil çarpmanın etkisi ile ters dönerken, sürücü B.D. ile otobüste bulunan biri ağır, 9 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.