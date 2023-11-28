Belediye otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kazayı görenler sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Bedir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Gül ile Testem ise ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada ölen İbrahim Bedir'in cenazesi, yapılan inceleme sonrası morga kaldırıldı.



Kaza nedeniyle cadde üzerinde trafik akışı tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı, bölgede zaman zaman araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan araçların çekiyle kaldırılıp, yapılan temizlik çalışmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.