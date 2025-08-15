Belediye otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde belediye otobüsü ile bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada biri çocuk olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.
Bursa'da korkutan bir kaza meydana geldi.
İstanbul Caddesi'nden Kemerçeşme Caddesi'ne dönüş yapan A.T.'nin kullandığı otomobil ile S.S. yönetimindeki Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
6 KİŞİ YARALANDI
Kazada otomobilde bulunan biri çocuk 5 kişi ile otobüsteki bir yolcu yaralandı.
Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
