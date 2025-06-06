Belediye otobüsü tramvay durağına daldı
Eskişehir'de Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği belediye otobüsü tramvay durağına daldı. Kazada, sürücü ile durakta bekleyen bir yolcu yaralandı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Atatürk Lisesi tramvay durağında Elif E., belediye otobüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Savrulan otobüs Atatürk Lisesi yakınındaki tramvay durağına daldı.
İKİ KİŞİ YARALANDI
Kazada, durakta bekleyen yolculardan Zeki P. ile sürücü Elif E. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesiyapılan iki yaralı, Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza nedeniyle tramvay seferleri kısa süreliğine aksadı.
Öte yandan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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