Belediye otobüsü tramvay durağına daldı

Eskişehir'de Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği belediye otobüsü tramvay durağına daldı. Kazada, sürücü ile durakta bekleyen bir yolcu yaralandı.

Belediye otobüsü tramvay durağına daldı

'in Odunpazarı ilçesi Atatürk Lisesi tramvay durağında Elif E., belediye otobüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Savrulan Atatürk Lisesi yakınındaki tramvay durağına daldı.

İKİ KİŞİ YARALANDI

Kazada, durakta bekleyen yolculardan Zeki P. ile sürücü Elif E. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesiyapılan iki yaralı, Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza nedeniyle tramvay seferleri kısa süreliğine aksadı.

Öte yandan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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