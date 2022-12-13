Belediye otobüsüne çarpan otomobil ikiye bölündü

Osmangazi ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobil, belediye otobüsüne çarpması sonucu ikiye ayrılırken 19 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye bölündü. İkiye bölünen aracın şoförü Musa Soyulgan (19) ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Soyulgan'ı olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk etti.

Soylugan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

AYNI GÜZERGAH ÜZERİNDE ÖĞLEN SAATLERİNDE GÖRÜNTÜ ÇEKİP PAYLAŞTI

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, Musa Soylugan’ın öğlen saatlerinde de aynı güzergah üzerinde otomobille seyir halindeyken çektiği görüntüyü sosyal medya hesabında paylaştığı görüldü.