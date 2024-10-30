Belediye personeli uyuşturucu tabancayla kendini vurdu

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, sahipsiz hayvanları uyuşturmak için kullanılan hava basınçlı enjektör atıcı tabancayla kazara kendini vuran belediye personeli tedavi altına alındı.

Belediye personeli uyuşturucu tabancayla kendini vurdu

Alınan bilgiye göre, Yalnızbağlar Mahallesi'nde vatandaşlara saldıran sahipsiz köpeği uyuşturarak belediye barınağına götürmek isteyen R.K'nin (39) elinde bulunan enjektör atıcı tabanca kazara patladı.

Enjektörün ayağına isabet etmesi sonucu yaralanan R.K, Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

R.K, buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle  Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

NTV ekibi TUSAŞ'ta: GÖKBEY helikopteri bugün envantere giriyor

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...