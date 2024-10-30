Belediye personeli uyuşturucu tabancayla kendini vurdu

Alınan bilgiye göre, Yalnızbağlar Mahallesi'nde vatandaşlara saldıran sahipsiz köpeği uyuşturarak belediye barınağına götürmek isteyen R.K'nin (39) elinde bulunan enjektör atıcı tabanca kazara patladı.



Enjektörün ayağına isabet etmesi sonucu yaralanan R.K, Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.



R.K, buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.