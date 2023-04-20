Belediye seçimleri ne zaman yapılacak? (2024 Türkiye yerel seçim tarihi)

Her 5 yılda bir gerçekleşen belediye seçimleriyle birlikte, yeni belediye başkanı, belediye meclisi üyesi ve muhtarlar seçiliyor. Peki, 2024 belediye seçimleri ne zaman yapılacak?



BELEDİYE SEÇİMLERİ NE ZAMAN?



Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı.



Buna göre; Bir sonraki belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.



YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?



Oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.



İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler;



- Büyükşehir Belediye Başkanı



- İl Belediye Başkanı



- İlçe Belediye Başkanı



- Belde Belediye Başkanı



- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri



- Mahalle muhtarları



- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.