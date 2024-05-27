Belediye yazılı açıklama yaptı: Dolandırıcıların park cezası yöntemine dikkat!

Son günlerde vatandaşlardan üzerinde "Park ceza uygulaması, park cezanızı ödemek için QR kodu taratınız" yazılı Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin adı ve logosu kullanılarak araç camlarına kağıtlar bırakıldığı şikayetleri gelmeye başladı. Büyükşehir belediyesinin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda belediyenin park cezası alınmasına yönelik bir uygulaması bulunmadığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



“Büyükşehir Belediyemizin park cezası alınmasına dönük QR kodlu bir uygulaması bulunmamaktadır. Bu tür uygulamalar kötü niyetli insanlar tarafından vatandaşlarımızı dolandırmaya olarak hazırlanmıştır. Bu nedenle bu notu bırakan kişi veya kişileri tespit etmeniz halinde lütfen derhal emniyet güçlerine bildirin. Tüm vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyoruz.”