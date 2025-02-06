Belediyede akılalmaz olay: TikTok akımı engelli personeli öldürüyordu! Biri müdür iki kişi gözaltında
İzmir’in Seferihisar ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı. Belediyede görevli üçü müdür beş personel, iddiaya göre TikTok’ta popüler olan kolonya yakma akımını engelli bir personelin üzerinde denedi. Şaka adı altında üzerine kolonya dökülüp, ateşe verilen zihinsel engelli personel Murat S.’nin yüzünde yanıklar oluştu. Murat S. tedavi altına alınırken, başlatılan soruşturmada biri müdür iki personel gözaltına alındı.
Seferihisar Belediyesi’nde görev yapan üçü müdür beş personel, 31 Ocak’ta iddiaya göre, TikTok’ta popüler olan kolonya yakma akımını belediyede engelli kadrosunda memur olarak çalışan ve ilçede “Efe” lakabıyla tanınan Murat S. üzerinde denedi.
YÜZÜNDE YANIKLAR OLUŞTU
Şaka adı altında üzerine kolonya dökülüp, ateşe verilen zihinsel engelli Murat S.’nin yüzünde yanıklar oluştu.
Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Murat S., tedavisinin ardından taburcu edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Seferihisar Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Ö.A. ile bir personeli gözaltına aldı.
Olay yerinde bulunan üç personelin de ifadesine başvuruldu.
“ŞAKA OLSUN DİYE DENEDİK”
Belediye çalışanları ifadelerinde; sevdikleri bir arkadaşları üzerinde TikTok’ta gördükleri akımı şaka amacıyla denediklerini ancak sonucun böyle olabileceğini düşünmediklerini belirtip, üzgün olduklarını söyledi.
BELEDİYE BAŞKANI: SÜREÇ DEVAM EDİYOR
Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Süreç devam ettiği için şu an konuşmam doğru olmaz. Soruşturmanın ardından gerekli kararlar verilecek.” dedi.
AK PARTİ’DEN TEPKİ
Belediyede yaşanan olaya ilişkin AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Serdar Kısaağa yazılı bir açıklama yaptı. Yaşanan olaya tepki gösteren Kısaağa, “Yaşanan insanlık dışı olay, vicdanları derinden yaralamıştır. Yaşanan vahim olay yalnızca bir eziyet değil, aynı zamanda bir örtbas skandalına dönüşmüştür. Sorumlular derhal açığa alınmalı, hukuki süreç ivedilikle başlatılmalı ve mağdur çalışanımıza gerekli destek sağlanmalıdır.” dedi.
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