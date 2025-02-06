Belediyede akılalmaz olay: TikTok akımı engelli personeli öldürüyordu! Biri müdür iki kişi gözaltında

TikTok akımı can aldı: 11 yaşında hayatını kaybetti Haberi Görüntüle

Seferihisar Belediyesi’nde görev yapan üçü müdür beş personel, 31 Ocak’ta iddiaya göre, TikTok’ta popüler olan kolonya yakma akımını belediyede engelli kadrosunda memur olarak çalışan ve ilçede “Efe” lakabıyla tanınan Murat S. üzerinde denedi.



YÜZÜNDE YANIKLAR OLUŞTU



Şaka adı altında üzerine kolonya dökülüp, ateşe verilen zihinsel engelli Murat S.’nin yüzünde yanıklar oluştu.



Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Murat S., tedavisinin ardından taburcu edildi.

Murat S.'nin yüzünde yanıklar oluştu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Seferihisar Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Ö.A. ile bir personeli gözaltına aldı.



Olay yerinde bulunan üç personelin de ifadesine başvuruldu.



“ŞAKA OLSUN DİYE DENEDİK”



Belediye çalışanları ifadelerinde; sevdikleri bir arkadaşları üzerinde TikTok’ta gördükleri akımı şaka amacıyla denediklerini ancak sonucun böyle olabileceğini düşünmediklerini belirtip, üzgün olduklarını söyledi.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin