Belediyeden askere gideceklere asker çantası yardımı

Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmece sınırlarında ikamet eden ve askerlik zamanı gelmiş tüm vatandaşlara asker çantası yardımı yapıyor.



Çantada atlet, iç çamaşır seti, çorap, havlu takımı, ağız bakım seti, kolonya, tırnak makası ve tıraş seti gibi temel ihtiyaçlar yer alıyor.