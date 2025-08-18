Belediyeden askere gideceklere asker çantası yardımı
İstanbul Küçükçekmece Belediyesi, askere gidecek gençlere asker çantası yardımı yapıldığını duyurdu.
Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmece sınırlarında ikamet eden ve askerlik zamanı gelmiş tüm vatandaşlara asker çantası yardımı yapıyor.
Çantada atlet, iç çamaşır seti, çorap, havlu takımı, ağız bakım seti, kolonya, tırnak makası ve tıraş seti gibi temel ihtiyaçlar yer alıyor.
TÜM ASKER ADAYLARI YARARLANABİLİYOR
Asker çantası almak isteyen vatandaşlar, sülüs belgesiyle Küçükçekmece Belediyesi ana hizmet binasında bulunan Çözüm Merkezi birimine başvurarak çantalarını teslim alıyorlar.
