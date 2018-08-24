Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması ve gürültü kirliliğinin yarattığı tahribatın önlenmesi amacıyla belediyelere 3 bin kilometre bisiklet yolu ile 60 bin kilometre de gürültü bariyeri yapımı için maddi destek sağlanacak.



Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı daha yeşil ve yaşanabilir şehirler hedefi kapsamında projelerine hız verdi.



Bu kapsamda Bakanlık, ilgili kuruluşu İLBANK AŞ ile işbirliğiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 100 günlük icraat programında yer alan eylemlerini hayata geçirmek üzere çalışmalara başladı.



Program içerisinde yer alan "bisiklet yollarının desteklenmesi" ve "gürültü bariyerleri yapımı" konularında da çalışmalarını hızlandıran Bakanlıkça belediyelere destek sağlanacak.



Trafikten kaynaklanan hava kirliliğinin azaltılması, gürültü kirliliğinin önlenmesi, küresel ısınmanın olumsuz etkilerini en aza indirerek çevrenin korunması ve ekonomiye olumlu katkı sağlanması amacıyla 3 bin kilometrelik bisiklet yolu yapımı için belediyelere Bakanlıkça maddi destek verilecek.



GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNE BARİYERLİ ÖNLEM



Belediyelere ayrıca, ulaşımdan kaynaklanan gürültüye maruz kalanların beden ve ruh sağlığını koruyabilmek amacıyla da 5 yılda 60 bin kilometre "gürültü bariyeri" yapımı konusunda destekte bulunulacak.



Öte yandan Bakanlık tarafından sağlıklı ve çevreci yaşam hedefiyle halkın daha rahat yürüyüş yapabileceği 3 bin kilometre yürüyüş yolunun yanı sıra Çevre Dostu Sokak Projesi ile de vatandaşların günlük stresini atabileceği, sportif araçların da yer alacağı yaşam alanları oluşturulacak.



Söz konusu eylemleri hayata geçirmek üzere destek verilecek projeler için "tip proje" hazırlık çalışmalarına başlayan Bakanlık, protokol hazırlıklarını da sürdürüyor.



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