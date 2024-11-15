Belediyelere konser soruşturması | Tunç: Denetimden çekinmeye gerek yok

Son dakika haberi! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Beykoz Belediyesi hakkında başlatılan soruşturmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tunç, belediyelerin Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı müfettişlerine tabi olduğunu hatırlatarak "Denetim söz konusu." dedi.

Tunç, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Keşke teftiş olsa ama yargı üzerinden operasyon var. Düpedüz yargı tacizi var." açıklamasına tepki gösterdi.



Tunç'un açıklamaları şöyle:

BELEDİYELERE KONSER SORUŞTURMASI



ABB ve İBB'nin organizasyonlarıyla ilgili inceleme başlatıldı. Belediyelerin denetimi söz konusu. Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı müfettişlerine tabidirler.

Çekinmeye gerek yok. Burada bir suçluluk telaşında bulunmamak gerekir. Yargı ile ilgili cümleler kurulurken haddi aşmamak gerekir. Yargı tacizi ne demektir. Yargı kimseden talimat almaz.

Bağımsız ve tarafsız yargının başlatmış olduğu soruşturmaları yargı tacizi diye değerlendirmek şuursuz bir harekettir.