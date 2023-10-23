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Belediyelere su tasarrufu genelgesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin imzası ile belediyelere önemli bir genelge gönderildi. Genelge ile su israfının önüne geçmeyi amaçlanırken bu kapsamda, belediyelerden gündüz saatlerinde sulama yapmamaları istendi.

Belediyelere su tasarrufu genelgesi
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı belediyelere, su tasarrufu için genelge gönderdi.

Genelgenin amacı ise artan nüfus karşısında su israfının önüne geçmek.

YILLIK YAĞIŞIN YÜZDE 16'SI İÇMEYE AYRILIYOR

Verilere göre, 'ye düşen yıllık yağış 501 milyar metreküp suya tekabül ediyor. Bu miktarın, yüzde 16'sı içme, yüzde 12'si sanayi için tüketilirken kalan yüzde 72'lik kısımsa sulama için kullanılıyor.

Genelgeye göre, sulamanın saat 19 ile 21 arasında ya da sabah 5 ile 7 arasında yapılması buharlaşamanın önüne geçecek ve tüketim azalacak.

Yerel yönetimlere az su isteyen bitkilerin tercih edilmesinin önemi de hatırlatıldı.

2030 yılında Türkiye nüfusunun 100 milyona ulaşması halinde su sıkıntısı yaşanabileceği ve işi başına düşen su miktarının azalacağının altı çizildi.

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