Belediyelere terör soruşturması: 25 kişi ilk kez hakim karşısına çıkacak

Aralarında eski belediye başkanı ve başkan yardımcılarının da bulunduğu 25 kişi "Terör örgütüne finans sağlamak" iddiaıyla hazırlanan iddianame İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Hazırlanan iddianamede 8 şüpheli hakkında 27 yıl 6 aya kadar hapis, 17 şüpheli hakkında ise 17 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

İLKI DURUŞMA 23 HAZİRAN'DA

Sanıklar 23 Haziran’da ilk kez hakim karşısına çıkacak.

İDDİANAME DÜZENLENMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, aralarında eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Der, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül, eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Yıldız, eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Battal, eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Kalender Özdemir, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Mehrali Seçme, eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı ve şimdiki Manisa Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Melih Morsümbül ile eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in de bulunduğu şüpheliler hakkında, "Terör örgütüne finans sağlamak" iddiasıyla iddianame hazırlandı.