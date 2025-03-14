Belediyelere terör soruşturması: Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç dahil 12 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, belediyelerdeki usulsüz ihalelerle terör örgütü DHKP-C’ye finansman sağlandığı iddiasıyla operasyon başlattı.



2014 ile 2016 yılları arasında Sarıyer ve Şişli belediyelerinde yapılan bazı ilaleler suçlamaya gerekçe gösterildi.



Yürütülen çalışmayla Ataşehir ve Maltepe belediyelerinde ise terör örgütüne finansman sağlamakla görevlendirilen belediye çalışanları olduğu iddia edildi.



Başsavcılık talimatıyla 34 şüpheli gözaltına alındı.



Sarıyer Eski Belediye Başkanı Şükrü Genç, Maltepe Eski Belediye Başkan yardımcısı Haydar Battal ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın danışmanı Melih Morsümbül'ün de bulunduğu 34 kişi bugün adliyeye sevk edildi.



Bu kişilerden Sarıyer Eski Belediye Başkanı Şükrü Genç, Maltepe Eski Belediye Başkan yardımcısı Haydar Battal ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın danışmanı Melih Morsümbül'ün bulunduğu 26 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.



12 KİŞİYE TUTUKLAMA

Şüphelilerden eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, İsmail Erdem, Melih Morsümbül, Mahmut Serdar Kızılay, Kalender Özdemir, Sinan Çetiz, Haydar Battal, Yunus Bolukoç, Ahmet Serdar Demirtaş, Dursun Ceylan, Kaya Emir Dönmez ve İhsan Bulut'un "terör örgütünü finanse etmek" suçundan tutuklanmasına karar verildi.



İsmail Yalnız, Muhittin Yetimler, Necati Demirci ve Hatice Yazlık'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilirken, diğer şüphelilerin hakimlikteki işlemleri sürüyor.

